¿Un grafiti? Carlitos Vargas confesó el terrible matoneo que le hicieron por ser gay

El presentador confesó un momento difícil de su juventud. ¿Un grafiti? Carlitos Vargas confesó el matoneo que le hicieron por ser gay.

Hoy en día, los jóvenes LGBTI tienen una red de apoyo mayor a la que tendrían hace algunos años.

Sin embargo, el matoneo ha existido siempre. Así lo recordó Carlitos Vargas en un video de su cuenta de Instagram.

Un seguidor le preguntó si le habían hecho bullying alguna vez, y él confesó que sí. Según cuenta, en su juventud alguien escribió un grafiti en la iglesia del barrio en donde decían que él era "cacorro".

Este insulto, como algunos sabrán, se utiliza despectivamente para quienes realizan algunas prácticas homosexuales, más no se identifican como tal.

“Por afeminado y por haberme metido con un man del colegio, grafitearon la iglesia del barrio, en el Perpétuo Socorro (Cartago). Decía: ‘Carlos Humberto (sin ‘H’, se tragaron la ‘H’ y eso me aterró más) es un cacorro’. Y yo: ‘¡No, no. Yo soy gay!’. Cacorro es el que dice que no, pero sí”, cuenta el presentador.

Hoy en día, sin embargo, dice estar mucho más cómodo con su forma de ser.

¿Un grafiti? Carlitos Vargas confesó el matoneo que le hicieron por ser gay

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO, AQUÍ

También le puede interesar

Encuentre más de PUBLIMETRO en Google Noticias, aquí