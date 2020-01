Nuevo amor de Valerie Domínguez será jurado de 'A otro nivel'

View this post on Instagram

Tengo el honor de anunciarles que en febrero nos volvemos a ver por @caracoltv 🎶 voy a ser uno de los jurados de #CantaConmigo la primera etapa de la 3ra temporada de #AOtroNivel. Grabado en Brasil 🇧🇷 filtramos a los talentos que llegan a Colombia a convencer a @diegotorresmusica @greeicy1 y @paolajarapj 🤘🏻 Es, sin duda alguna, uno de los retos más grandes que he tenido en mi vida, pero también uno de los proyectos más hermosos en los que he estado en toda mi carrera. Me alegra poderles contar esta noticia y recordarles que no se lo pueden perder!! Es un proyecto GIGANTE.