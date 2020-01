(FOTOS) El lujoso hotel de Claudia Bahamón y su familia ubicado en medio del bosque.

View this post on Instagram

Ya me pellizqué y NO ESTOY SOÑANDO! El lugar más sagrado de mi vida que siempre pensé sería única y exclusivamente para mi, hoy, con cariño abre las puertas a ustedes ! EL BOSQUE “Mi bosque!” 14,000 árboles sembrados en familia con el único propósito de compensar un poco el daño que le hacemos a nuestro planeta hoy son refugio de 4 cabañas que se arrullan con el sonido del agua de dos quebradas y el canto de los pajaritos. Acá les presento lo que comenzó como un sueño y hoy es una realidad gracias al fruto de mucho amor, muchos años de determinación, trabajo, dedicación, esfuerzo y lo más importante una familia unida y amante del campo. Quienes vengan serán testigo de los pasos de mi niñez, adolescencia y entenderán la razón por la cual este lugar nunca lo cambiaré por nada!!!! Los invito a que vayan a @elbosquehostel