Televidentes aseguran que 'Yo me llamo' está haciendo "trampa" para sacar a imitador

Cada vez son menos los participantes que quedan en Yo me llamo, el reality más visto del país.

Los comentarios y las críticas de los jurados se han hecho cada vez más fuertes, un hecho que ha generado rabia entre algunos televidentes.

Y es que para algunos, "se le está dando más duro a algunos imitadores".

Pero además de eso, muchos de ellos afirman que el programa está haciendo "trampa" para sacar a un imitador.

Se trata de Ricardo Montaner, quien es uno de los más opcionados a ganarse el programa.

De acuerdo con los espectadores, le han puesto temas difíciles para que no logre hacerlo bien en el escenario. Y de esta manera, "buscan que los jurados lo saquen".

Los duros comentarios hacia el programa de Caracol se pueden leer en Twitter:

Se la tienen montada Ricardo Montaner, le ponen temas difíciles y desconocidos, siempre hay peros a todo; como se movió, el pelo, la ropa, la piel… está claro que lo quieren eliminar rápido. Antes de irse que cante "En la cima del cielo".🙏😍🤗 #YoMeLlamo — marta rodriguez (@marta5723363) January 17, 2020

#YoMeLlamo Ricardo Montaner, tiene un amplio repertorio y le dan unos temas que ni al Caso, que paso con UN HOMBRE NORMAL, LA GLORIA DE DIOS, BÉSAME LA BOCA, RESUMIENDO, DEJAME LLORAR, SERÁ, EL PODER DE TU AMOR, ETC ETC. Definitivamente lo quieren fuera es una pena. — Gabriel Gracia (@Gabriel92048718) January 17, 2020

@Amparo_Grisales @CesarEscola acaso quieren quemar a Ricardo Montaner ? Es muy evidente que le colocan las canciones menos conocidas para perjudicarlo. #QueInjusto #YoMeLlamo @YomeLlamo — Andrea Sepúlveda (@LuzaSepul) January 17, 2020

Le ponen la más difícil y aburrida a Montaner y le ponen a Poncho Zuleta a Silvestre con la más pegada!! Tienen de aquello.. No hay igualdad #YoMeLlamo — Diego Camacho (@DiegoCamacho76) January 17, 2020

#yomellamo quieren sacar a Montaner a como de lugar… — Hugo Cruz (@GUMBERTICO) January 17, 2020

Sobre su participación en Yo me llamo, Amparo Grisales le contó lo siguiente a Publimetro hace unos meses:

"Estoy en un programa que crece con cada temporada, así que ya se imaginarán lo mucho que he aprendido del reality. Pero principalmente he aprendido a conocer otros géneros y me he compenetrado mucho con lo que escuchan los jóvenes de ahora. Además, con cada grabación me acuerdo de otras épocas, por ejemplo, de lo que sonaba en casa de mis padres cuando yo era una niña".

