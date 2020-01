Una razón de peso para no llegar a la final del reality. Aunque es favorito, Ricardo Montaner no ganaría Yo me llamo por culpa de su pasado.

Yo me llamo es en la actualidad el programa más visto por los televidentes colombianos.

De acuerdo con cifras entregadas por Kantar Ibope Media, el reality se ubica todas las noches en el primer lugar, superando a producciones de su mismo canal y por supuesto, de la competencia.

Cada vez son menos los participantes que quedan en la competencia y por supuesto, algunos son los más favoritos del reality.

Uno de ellos es Ricardo Montaner, quien desde el comienzo se convirtió en unos de los consentidos.

No obstante, los televidentes más familiarizados con las redes sociales han buscado más sobre su vida y se dieron cuenta de un detalle.

Y es que este imitador ya fue ganador de un formato parecido a Yo me llamo.

Se trata de Yo soy, reality que es presentado en Perú.

Y para los televidentes, "sería injusto" que gané de nuevo este reality.

En el siguiente video podrá el momento en el que se convirtió en ganador de Yo soy en 2015:

Ricardo Montaner no ganaría Yo me llamo por culpa de su pasado

