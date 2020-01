Comentó que ya tenía acuerdo de horarios, fechas y montos con el canal. ¿Fue censura? Adriana Lucía responde ante el fallido contrato con RCN.

Este viernes 17 de enero se conoció la noticia de que el Canal RCN decidió no firmar contrato con la cantante, Adriana Lucia, quien iba a ser parte de los jurados del programa Factor X.

Aunque se suponía que la cantante colombiana, Adriana Lucia, ya tenía todo listo para firmar contrato con el Canal RCN para trabajar en algunas de sus producciones, esto no ocurrió.

Aunque no se saben los verdaderos motivos por los que el canal no quiso firmar el contrato con la cantante, se empezó a especular que fue por su reciente apoyo a al paro nacional.

Por este motivo la famosa artista costeña habló para W Radio sobre el polémico tema.

"Yo sí creo que mi postura me ha costado muchas cosas… a nivel laboral, de marcas.", expresó la artista.

Ante la posible censura de la que habría sido víctima la cantante mencionó que, "No pensé que iba a pasar con el canal, pero sí me sorprende que luego de esta petición, y de este hashtag [#NoQueremosAAdrianaLucía], pase esto. No es normal que hagas un contrato, que esté todo definido, y luego te digan: ‘No’".

En sus declaraciones Adriana reveló las pocas razones que le dieron por parte del canal ante su salida.

"La respuesta es: ‘Ya no vamos a firmar porque vamos a hacer un ‘casting nuevo’. Un ‘recasting’ fue la palabra que usaron. [Pero] Todo estaba listo, montos, horarios, papeleo; solo estábamos a una firma", comentó para W Radio.

Pero, ¿fue censura por parte del Canal RCN por la postura política de la artista?, al respecto la interprete de "Quiero que te quedes", comentó que:

"Espero de todo corazón que esto no sea una censura en mi contra. Repito, no es normal que tú hayas negociado un contrato, que tengas ya papeleo, todo, que estemos a una firma, y luego te digan: ‘No, ya no’. […] ¡Eso es muy raro! ¡Yo soy la más sorprendida!", enfatizó la artista sobre el tema.

Hay que mencionar que tras conocerse la decisión del canal, varios usuarios salieron a demostrar su apoyo a la artista por medio de Twitter con #NoCensurenAAdrianaLucía.

