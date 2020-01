"Lo que ustedes están haciendo es pegarme una puñalada". La depresión de humorista de Sábados felices luego de que lo sacaran del programa.

Una de las noticias que dejó en shock a varios televidentes de Caracol tuvo que ver con la salida del 'Hombre caimán ' y Norberto López de Sábados felices.

De acuerdo con los humoristas, el canal los sacó de un día para otro, y aunque pensaron en interponer una demanda, al parecer, esta idea no ha prosperado.

Mucho es lo que ha contado el 'Hombre caimán' en redes sociales, mientras que Norberto había mantenido su silencio.

En medio de una entrevista con el programa Lo sé todo, reveló el triste momento que ha pasado luego de la inesperada decisión del canal.

La depresión de humorista de Sábados felices luego de que lo sacaran del programa

"Es difícil empezar a vivir una situación de estas, y a las dos cuadras ver que viene el bus que es el que me lleva. Yo diría que eso es más duro que un parto, cuando lo cogen a uno sin preparación alguna. Cuando me dieron la carta, le dije a quien me la entregó: 'lo que ustedes están haciendo es pegarme una puñalada'. Siente uno nostalgia, se acongoja, pone el televisor, ve el programa y siente".

Encuentre más de PUBLIMETRO en Google Noticias, aquí

También le puede interesar