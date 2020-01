La cruda respuesta de Amparo Grisales a quienes la quieren fuera de 'Yo me llamo'

View this post on Instagram

@yomellamo @jesseyjoy invitados de lujo esta noche!! Te gustará el DOBLE!!🎶🎶🎼🎼🎼⭐️⭐️🌟🌟⭐️. @caracoltv TU NOS VES CARACOL TE VE 🤗🌟🌟🌟⭐️🙏🙏💕