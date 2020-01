Los televidentes no la soportan y lo han dejado claro en redes. ¿Por qué Caracol no sacará a Amparo Grisales de Yo me llamo a pesar de las quejas y súplicas de los televidentes?

Sin duda, Amparo Grisales siempre ha sido una mujer polémica. Y su paso por Yo me llamo no ha sido la excepción.

Todas las noches la vemos defendiendo su punto de vista con el carácter que siempre la ha identificado.

No obstante, las últimas discusiones con sus compañeros y sus comentarios, para muchos salidos de tono, han hecho que varios le hayan perdido el cariño y el respeto.

Por esa razón han sido cientos los comentarios pidiendo que saquen a Amparo Grisales del reality.

#YoMeLlamo

La que no se llama jurado es Amparo Grisales con su prepotencia y antipatía, da fastidio verla. @Amparo_Grisales @caracoltv_prog pic.twitter.com/PEaBzKQkTO — OSCAR RODRIGUEZ (@oskarciber) January 14, 2020

No creo que yo sea el único que no ve #YoMeLlamo para evitar el desagrado de ver a @Amparo_Grisales a quien personalmente considero grosera, mal hablada y un estorbo en ese programa. Alguien que por favor le diga que entienda que su tiempo de sexi paso hace mucho tiempo.. . — Luis F Aguilera J (@faguileraj) January 15, 2020

Señores de @CaracolTV, si ustedes tienen planeado seguir nuevamente con #yomellamo, asegúrense de que Amparo Grisales no quede como jurado…. Gran proyecto pero sepan escoger mejor las personas que estarán como JURADOS por favor 🤷‍♀️🤦‍♀️🙏 — Xiomi (@lizbeth3520) January 14, 2020

Dos temporadas que no he visto #YoMeLlamo precisamente por la señora @Amparo_Grisales

Es déspota y ordinaria. Además, menosprecia a las otras personas En pocas palabras. "Se cree la vaca que más caga". — GEMA DORADA (@joyita_camargo) January 14, 2020

Amparo Grisales es muy grosera realmente ella no es el programa Caracol ya debería de cambiarla es muy atrevida con sus compañeros del Jurado y este programa lo ven también niños no está bien que le permitan esas cosas a esta señora. Que vergüenza.#YoMeLlamo — JASBLEIDE CEPEDA (@jasjaith) January 14, 2020

Caracol no sacará a Amparo Grisales de Yo me llamo

Pero, aunque los televidentes han pedido que la jurado sea eliminada del reality, lo cierto es que parece que Caracol piensa todo lo contrario.

Las críticas han llegado hasta el defensor del televidente y esto fue lo que se escuchó hace algunos meses en el programa Doble vía:

"El señor Andrés Felipe Jiménez critica que nuevamente esté Amparo Grisales en Yo me llamo, porque dice que siempre causa polémica. En su carta escribe: 'Canal Caracol es buen canal, lo único feo es que la señora Amparo Grisales con esa prepotencia que no sabe tratar a la gente siga como jurado de Yo me llamo, es pésima".

Fue entonces cuando Caracol respondió por qué no la sacarían del programa:

"Amparo Grisales es las más rigurosa de los jurados que yo conozco. Es rigurosa y exigente porque se prepara mucho, ella se estudia cada personaje, investiga, toma cursos de canto. Necesitamos que la gente se exija y ella hace que se exijan", dijo Graciela Aguilera, directora de contenido del reality.

Esto podrá verlo en el video que se encuentra dando clic aquí desde el minuto 10.

