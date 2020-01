Actriz de 'La Nocturna' fue víctima de violento atraco en un taxi al norte de Bogotá

View this post on Instagram

Despiertos a esta hora? “Trata de aprender a respirar profundamente, a saborear la comida cuando comes y, cuando duermas, a dormir como un tronco. Intenta estar vivo de verdad con todas tus fuerzas, y cuando rías ríe hasta partirte de la risa. Y cuando te enfades, enfádate bien. Trata de estar vivo. Porque ya estarás muerto suficientemente” Eso! Sin medias tintas 😊 Feliz noche ❤️