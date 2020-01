Mariana Correa también tiene una figura que muchos admiran, como la de su progenitora. Hija de Natalia París enorgulleció a su mamá con foto en tanga.

La mayoría de madres no estaría de acuerdo con que sus hijos se mostraran muy sensuales en redes sociales.

Sin embargo, Natalia París no contaría como una mamá promedio.

Así quedó demostrado en una publicación reciente de su hija Mariana, que este año cumplirá 20 años.

La joven, quien también tiene madera de modelo, publicó una foto en un pequeño bikini de leopardo. Como era de esperarse, atrajo bastante atención, incluida la de su mamá.

No obstante, Natalia parece estar muy orgullosa y hasta enternecida por la belleza que ostenta su hija, pues comentó en la foto: "No, no, no, nalguitas…". El breve mensaje venía acompañado de emoticones de corazón y cara enamorada.

Hija de Natalia París enorgulleció a su mamá con foto en tanga

Por supuesto, además de las palabras de su famosa madre, otros de sus seguidores la llenaron de halagos.

