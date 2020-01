La aspirante a actriz reveló los extraños sucesos a sus seguidores. ¿Actividad paranormal? Ahora Yina Calderón asegura que la asustan en las noches.

A pesar de que dice rezar sin falta antes de dormir, los sucesos le impiden conciliar el sueño.

"todas las noches me están asustando terriblemente (…) me duermo y no me puedo mover, me ahorcan, me cogen los senos, se me suben encima, y yo trato de gritarle a mi tía pero no puedo, entonces de una es como si el cuerpo volviera. Me está pasando seguido", dijo en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Al parecer, cada vez que vuelve a dormir le sucede. Por esta razón, no ha podido dormir bien en las últimas semanas.

"¿Qué será? ¿Será que tengo que echarme agua bendita, estoy teniendo pesadillas o alguien me está asustando?", preguntó.

La joven comentó que a pesar de que ha rezado con juicio e incluso escucha grabaciones de la Hermana Glenda, los sustos continúan.

