El radical cambio de 'look' de Silvia Corzo para dejar de esconder sus canas

View this post on Instagram

No a todo el mundo le gusta las canas, se cree que son sinónimo de vejez y además hay quienes usan esa palabra con mucho temor. Yo era una de esas personas pero poco a poco he cambiado muchas de las creencias que tuve por mucho tiempo y que me impedían mostrarme realmente como soy. Deshacer mis miedos me ha ayudado a tomar decisiones coherentes con mis transformaciones internas cuando llega el momento. Esta es una de esas decisiones, ya no quiero esconder mi pelo blanco y siento que es hora de que se vea de su color natural. No pensé sentirme más fuerte internamente y más libre por algo tan superficial como es un cambio de estilo o cambio de imagen pero deduzco que esto tiene mucho que ver con auto aceptarme más y es por eso que decidí compartirlo en este post. Tal vez alguno de ustedes esté teniendo este o algún otro miedo relacionado con la manera en que se ve o en que se muestra ante los demás y hoy les aseguro que son esos miedos los que nos impiden querernos plenamente. Al fin y al cabo de eso se trata el amor propio, de auto aceptación. Gracias @jorgeefrenpeluqueria por ayudarme en este proceso que gracias al corte de pelo va a ser un poco más rápido. 😘