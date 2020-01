A la actriz de la 'Ley del corazón' con frecuencia le preguntan varias cosas acerca de su esbelto cuerpo. Lina Tejeiro respondió si se operó una de las partes de su cuerpo que más ha generado polémica.

Una de las cosas que más se preguntan sus seguidores, quizás, es si su nariz es operada.

A través de la dinámica 'hazme una pregunta' la actriz reveló lo que pasa con esta parte de su rostro, después de que alguien le preguntara directamente si su nariz ha sido intervenida.

Lina Tejeiro respondió si se operó una de las partes de su cuerpo que más ha generado polémica

“Noooo, esta es mi nariz, aunque muchos me la critican… Pero no, no me la he operado nunca”, dijo Tejeiro.

Sin embargo, en otras ocasiones la actriz ha admitido que tiene dos cirugías, entre ellas una reducción y levantamiento de busto.

También ha contado que se realizó otra intervención, que fue una liposucción, cuando tenía 16 años de edad.

Terminó con su novio

Lina no dijo nada del tema en determinado momento, pero más tarde confirmó que la relación se había terminado.

Lo hizo a través de sus historias de Instagram y en estas también contó los detalles de la separación.

Norman no dijo nada, pero sus acciones parecen demostrarlo todo.

MÁS NOTICIAS DE COLOMBIA Y EL MUNDO, AQUÍ.

También le puede interesar: