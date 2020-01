 Claudia Bahamón recuerda en su cumpleaños a su fallecido padre

View this post on Instagram

Durante 40 años me felicitabas contándome la historia de cuando nací , algo así: “hace X años cuando naciste sufrí mucho! Naciste morada y no respirabas. Yo estaba en la sala de parto y te daban todos los primeros auxilios. Jorge Luis Salcedo (el médico) te daba respiración boca a boca y nada y nada que reaccionabas hasta que por fin pegaste un berrido y yo solo lloraba y al mismo tiempo gritaba: llooooreee llooooreee llooooreee!!!! (con grito de gloria y manos arriba). Que felicidad tan grande al escuchar tu llanto! Me has hecho demasiado feliz! Nena feliz cumpleaños” ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Te amo mucho papito. Gracias por haberme hecho tan feliz cada 5 de enero contándome esta historia que muchas veces al recordarla soltabas una que otra lagrimita! ❤️ Prometo repetírmela cada 5 de enero hasta que nos reencontremos. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Desde mis 15 años dejé de celebrar mi cumpleaños y como las cosas DIVINAS de la vida volví a hacerlo 25 años después para mis 40 gracias a Dios a tu lado como una de nuestras grandes despedidas. Nuestro último e inolvidable cumpleaños juntos. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ “Feliz cumpleaños Nena”