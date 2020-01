El personaje del humorista Alejandro Riaño se dio unas lujosas vacaciones. ¿Broma o realidad? Juanpis González hizo alarde de su lujosa casa en Miami.

No se sabe si Riaño de verdad tiene una propiedad en Miami, o si solo la alquiló por unos días.

Lo cierto, es que más de uno quedó sorprendido con la casa que mostró en Instagram 'Juanpis González', su personaje 'gomelo'.

Burlándose de los "pobres", como suele hacer, Juanpis González se paseó por la casa.

Según dijo, allí escapa cuando quiere alejarse del país por unos días.

"Siempre me pego una buena escapadita de fin de año para no tener que presenciar las fiestas de los mantecos colombianos y sus agüeros… la gente con plata cómo yo no necesita de esas maricadas para viajar y vivir en abundancia", escribió, a modo de broma.

La casa tenía varios televisores, mesa de billar y hockey aéreo, zona de mini golf, y amplias salas de estar.

Lo que no queda muy claro es si de verdad Riaño es dueño de una casa como esta, o si solo aprovechó su estancia en una para grabar el video.

