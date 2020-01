Nostálgico mensaje de Melina Ramírez sorprendió a sus seguidores en año nuevo

View this post on Instagram

El 2019 fue tal vez el año más difícil de mi vida y a la vez el más feliz! Y aunque en el momento no lo entendamos, creo plenamente que las mayores bendiciones y alegrías vienen detrás de los más grande retos! No les deseo un 2020 donde todo sea perfecto, eso es utópico, pero sí deseo que en este nuevo año sepan enfrentar sus reto con más amor, más consciencia y evolución! Gracias 2019 por tantos aprendizajes, por convertirme en madre, esto parte en 2 mi vida, soy otra después de Salvador y otra después de todo lo que en tu año, aprendí! Los amamos 🙏🏻❤️ 📸 @felipeorvi