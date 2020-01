Triste mensaje de fin de año de Daniela Ospina que puso pensativo a más de uno.

El 2019 le trajo enorme éxito a la modelo paisa con su marca de ropa ‘Danfive’.

No obstante, también fue un año difícil por la muerte de su papá, Hernán Ospina.

A través de las historias de su cuenta de Instagram, compartió un emotivo mensaje recordando a su padre.

"Hoy es el último día del año, y sin ti, un año difícil, creería que el más difícil que he vivido, difícil de entender y aceptar eso que jamás queremos experimentar, pero me quedo con los 27 años en que me lo entregaste todo, dormimos juntos hasta los 18, no te dejaba bailar con nadie, reíamos, trabajábamos juntos, amaste a mi hija y mis locuras sin juzgarme. Te amo eternamente mi Chacho", expresó.

