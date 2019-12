Melina Ramírez y Mateo Carvajal confirmaron que su relación terminó

View this post on Instagram

Es un video MUY LARGO, pero así me salió del corazón. Así lo grabé y así quedó. A quien le interese ojalá lo vea completo. Muchas gracias a todos por el amor y el apoyo todo este tiempo. Mateo y yo somos amigos y nos vamos a adorar siempre por Salvador porque ahora tenemos a lo más importante en nuestras vidas. Pedimos prudencia y respeto en sus comentarios, opiniones, especulaciones y de más. Los queremos mucho! Ho’oponopono