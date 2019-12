Los televidentes están emberracados con Caracol. Fuertes críticas a La vuelta al mundo en 80 risas… ¡No lo quieren más al aire!

La semana pasada terminó Bolívar, serie inspirada en el libertador.

Y mientras acaban las vacaciones, Caracol decidió darles un descanso a algunas de sus producciones.

Por eso, se comenzaron a presentar los capítulos del Festival Internacional del Humor y La vuelta al mundo en 80 risas.

Sin embargo, en redes sociales, a los televidentes no se les ha visto felices con La vuelta al mundo.

Aseguran que los "chistes no son buenos" y que "maltratan a las mujeres" con sus comentarios.

Otros aseguran que las acciones tanto de presentadoras, como de humoristas, hacen quedar mal a los colombianos frente a los extranjeros.

Por eso, muchos no han dudado en pedirle al canal que no lo vuelvan a presentar.

Estos han sido algunos de los comentarios de los televidentes en Twitter:

#LaVueltaAlMundoEn80Risas Que vergüenza de programa, el tal Lokillo que tipo tan irrespetuoso. No le veo la gracia por ningún lado. Un programa que no aporta, y lo único que demuestra es que no hay respeto ver este programa estrésa por que genera una gran pena ajena

— Xose (@JOSEOMARARIASG2) December 27, 2019