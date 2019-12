¿Será por eso que habrá terminado con su novio brasileño? Lo que Amparo Grisales odia que un hombre use en la intimidad.

Amparo Grisales es una mujer controvertida que siempre está dando de qué hablar.

Durante la semana fue entrevistada por Vicky Dávila para la revista Semana, y allí dio unas candentes confesiones sobre su vida íntima.

Lo que Amparo Grisales odia que un hombre use en la intimidad

"Eso del condón me choca. Me parece terrible, eso me da alergia. Sexo por un día no me gusta y no me gusta el sexo con condón. Y eso me lleva a que confíe mucho en la persona, en cómo es una persona, cómo son sus principios, de honestidad ante la vida".

Y agregó: "Me gusta conocer un poco sus antecedentes, aunque yo nunca he sido amiga de alguien y después de su pareja. Me gusta más bien lo sorpresivo. Yo me programé, porque uno es como un computador y podemos mentalizarnos, para encontrarme con la persona que es y uno lo siente".

En la actualidad Amparo es una de las jurados del reality Yo me llamo.

Se trata, actualmente, del programa más visto por los televidentes colombianos de acuerdo a datos entregados por Kantar Ibope Media.

