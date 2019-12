La guapa actriz es recordada, entre otros, por su papel en Los Reyes. Jery Sandoval niega haberse hecho cirugías, a pesar de que muchos dicen que está irreconocible.

Una de las novelas que más han querido los colombianos, Los Reyes, está de regreso como una de las grandes apuestas del canal de los Ardilla Lulle.

En esa novela brillaron varios actores, entre ellos Jery Sandoval, una joven y bella actriz que dio un gran primer paso en la televisión colombiana.

No obstante, la actriz estuvo alejada del ojo público por un tiempo. Solo reapareció para aclarar un maltentendido con el cantante Ñejo. En dicha aparición lo que llamó la atención de muchos fue su cambio físico.

Ahora, Jery niega muy molesta haberse operado el rostro.

"Nunca me he tocado la cara con cirugías, ni me la voy a tocar", dijo en su cuenta de Instagram, y agregó que le tiene mucho temor a los procedimientos invasivos.

Jery Sandoval niega haberse hecho cirugías

De hecho, hay que tener en cuenta que Jery además se tinturó el cabello, y modificó su figura con ejercicio.

¿Le creerán sus seguidores?

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO, AQUÍ

También le puede interesar