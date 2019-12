¿Qué tal el cambio tan radical de la cantante? Se filtran fotos del pasado de Paola Jara cuando no tenía cirugías.

El nombre de Paola Jara es uno de lo más sonados de 2019.

Esto debido a su música, a su supuesta relación con Jessi Uribe, su estreno como actriz en una novela de Caracol y también, por el anuncio de que será la nueva jurado de A otro nivel.

Justamente, por esa razón muchas personas no han dudado en buscar en sus redes sociales y hasta ahondar en su vida.

Es así como diferentes perfiles han compartido fotos de su pasado, cuando, al parecer, aún no tenía cirugías.

Por supuesto, los comentarios no se han hecho esperar, algunos de ellos haciendo referencia a que tenía un poco más de peso en el pasado, y que además, algunos aspectos de su rostro, como la nariz, eran diferentes.

Hace un tiempo la cantante se refirió a las cirugías a las que se había sometido.

Lo hizo en entrevista con el programa Lo sé todo del Canal 1.

“Yo no soy egoísta, no me da pena ni me da rabia contar. Tengo los senos, tengo cirugía de nariz y me hice hace ya unos añitos una mini lipo aquí en la cintura”.

