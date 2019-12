El tratamiento al que se sometió Claudia Bahamón para rejuvenecer su cara

View this post on Instagram

Tratamiento de Ultherapy para estimulación de colageno y lifting facial, mejora la papada y las mejillas caídas con una sola sesión cada 18 meses en promedio. @claudiabahamon @ultherapy.colombia @benesseremedicinaestetica @benesserebel #lanuevaestimulaciondecolageno #claudiabahamon #neiva #bogota #ultherapy #benessereesultherapy #colombiaesultherapy #bogotaesultherapy #neivaesultherapy #draivonnetoleesultherapy #benesseremedicinaestetica #clinicabenessereips