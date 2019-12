Participante de 'Yo me llamo' está triunfando fuera del programa

View this post on Instagram

Seguimos nuestro #VivaVivesShowTributo al maestro @carlosvives y luego de regresar del #CorazonLatinoTour continuaremos difundiendo la filosofía y los éxitos musicales de nuestro gran ícono musical por nuestro bello país.🎶☮️❤️🏝️ Y que Viva #CarlosVives 🇨🇴🇨🇴🇨🇴 Porque #ElMundoNecesitaMasVallenatos y #HayQueCuidarElAgua además como dice 👑 @claudiaelenaoficial 👑 también #HayQueCuidarElRioMagdalena #HayQueCuidarLaSierra #HayQueCuidarANuestrosNiños #HayQueCuidarAColombia