Por video, seguidores dicen que Melissa Martínez se pasó de tragos en su boda

El vestido fue una de las elecciones más complejas, yo quería mil cosas en una, que fuera romántico pero adecuado para una ceremonia en el mar y que además brillara. @albitamoncada me dijo ven a Medellín, nos conocimos y fue la encargada de traerlo a Colombia a @laesposacolombia 🥂😻❤️ fue un acierto 🥂🙏 lo guardaré y estoy segura que alguna de mis sobrinas o hijas se casará con el 😻🥂 (ver videos) 😻🥂 #destinationwedding