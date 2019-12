Amparo Grisales envió conmovedor mensaje a sus compañeros de 'Yo me llamo'

View this post on Instagram

Y que se haga eterno todo aquello que los hace felices….!!!🍷🍷🍷 Brindo por Uds., por la vida ,por la felicidad, por el AMOR……. GRACIAS por preferirnos… gracias por estar …@caracoltv @yomellamo GRACIAS @cesarescola @jessiuribe3 @valeriedomi @carloscalero29 @catalinaportou @dagogarciaprod @sampedroharry @shelaaguilera y a todos los que forman parte de esta hermosa familia de “Yo Me Llamo”🎼🎼🎼🙏🙏🙏💕💕💋💋🤗🤗 NOS VEMOS EN ENERO ….con el favor de DIOS Y NUESTROS GUÍAS LUMÍNICOS !! Porque en enero “Yo Me Llamo” les gustará EL DOBLE!!! Y por favor NO descuiden a sus mascotas!!!🐾💜💜💜🙏💕💕. @purinadogchow