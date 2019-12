5 solos inolvidables de John Frusciante con Red Hot Chili Peppers, a propósito de su regreso

Sin un orden específico, PUBLIMETRO recuerda algunas de las canciones donde el talento de Frusciante fue el alma de muchas canciones de Red Hot Chili Peppers, banda con la cual grabó cinco álbumes (Mother's Milk, Blood Sugar Sex Magik, Californication, By the Way y Stadium Arcadium).

Hey (2006)

Desde los primeros minutos Frusciante le pone el tono a esta canción, que hace parte del noveno álbum de la banda, Stadium Arcadium, y habla en sus líneas sobre el desamor y la desesperanza. Desde el minuto 2:52 el guitarrista neoyorquino toma las riendas de este melancólico tema, solo para volver con más fuerza al minuto 4:22.

Dani California (2006)

Uno de sus hits en radio, Dani California es recordada también por el video musical, en el que personifican a algunas de las bandas más famosas de la historia del rock. En el 3:47 la canción queda en manos de Frusciante, quien resume la melodía en su solo, pero también propone un final mucho más enérgico con un riff que se convierte en el clímax de esta canción, que también hace parte del Stadium Arcadium.

The Zephyr Song (2002)

Haciendo parte de uno de los álbumes más exitosos de RHCP (By The Way), Zephyr Song es una de las canciones más psicodélicas de la banda, donde no podía faltar el toque de Frusciante en el minuto 2:08. Aunque es uno de los solos más cortos que tiene, es uno de los favoritos entre los fanáticos del público y los aprendices de guitarra que admiran al músico.

Scar Tissue (1999)

Con solo escuchar el nombre de esta canción muchos tararean la melodía de la guitarra. Pero el momento más especial es el solo, alrededor del minuto 2:00, que en el video oficial muestra a Frusciante tocando una guitarra rota en una carretera empolvada junto a un Pontiac del 67. Como si fuera poco, regresa de nuevo para el cierre de la canción, que no sería la misma sin él, al 2:47.

Dosed (2002)

Muchos fanáticos de RCHP reclaman que esta canción debería haber tenido más popularidad, pero su éxito es innegable. Hace parte del By The Way, y no solo la guitarra de Frusciante la hace especial, sino su participación vocal, pues canta casi a dúo con Anthony Kiedis. El solo se puede escuchar desde minuto 3:05, y aunque está presente en toda la canción, es en ese instante donde puede brillar y darle personalidad a la canción.

¿Qué solos agregaría a la lista?

