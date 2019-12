Lorena Meritano lució bikini en la playa sin ningún tapujo

View this post on Instagram

Lo único que te llevas puesto son los viajes, por eso cuando tengo la bendición de trabajar y ahorrar, lo único que hago es invertir en viajes. Este año hice uno hermoso por Grecia, Turquía e Israel y me reencontré un día con una amiga de Concordia, compañera de escuela primaria y secundaria y fuimos a un día de spa en el #MarMuerto , que no es un mar, es un lago salado que se encuentra a 400 metros por debajo del nivel del mar, el punto más bajo en tierra firme. Pude flotar por su agua híper salina, hacerme mascarilla de cara y cuerpo entero del barro rico en minerales. Un sueño que pude hacer realidad en 2019 y los que faltan, si Dios quiere. A los que me preguntan porque viajo sola les digo porque me gusta, así de simple. Y así soy muy plena y feliz. También voy al cine, al teatro y de vacaciones casi siempre sola, que no es en soledad porque no me siento sola estando conmigo. Si leen mi libro #Sobreviviente me conocerán un poquito. @buscalibre te lo acerca a tu casa o #ebook por @amazon . Besos a todos y todas. Los quiero mucho. #Israel #2019 #MarMuerto @dianaportnoy #LorenaMeritano #2019 #viajes