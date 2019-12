Por pinta de Valerie Domínguez, dicen que se le vio la ropa interior en 'Yo me llamo'

View this post on Instagram

NA-MÁS-TEngo como 5 minutos para relajarme antes de que empiece el show! 💋 #YoMeLlamo #namaste #yogaeverydamnday Joyas @royalartjoyeria Vestuario @mariano.inc H&M @edwinbeltranmakeup @vanecarrenomakeup Foto @soyluisgarcia