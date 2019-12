"Necesitan más que burlarse de mi enfermedad para hacerme sentir mal", dijo. ¡Increíble! Hassam ha sido atacado por su enfermedad.

Él mismo lo dio a conocer a través de sus redes sociales.

Hassam es uno de los humoristas más reconocidos de nuestro país.

Sin embargo, este año tomó a varios por sorpresa al contar que está padeciendo de cáncer.

Desde ese momento ha contado cómo ha sido su proceso de recuperación y los cambios que ha tenido su cuerpo debido a la quimioterapia.

Algo que, al parecer, no le ha gustado a varias personas que lo siguen.

Hassam ha sido atacado por su enfermedad

Otra gente cree que posteo para producir lástima. 🙄😂😂

No, no, supieran cuántas personas con problemas de salud me escriben hablando de cómo reciben positivamente esas publicaciones.

Si quisiera lástima les pediría Plata, sin pena. 😉 — Hassam (@oficialHASSAM) December 11, 2019

A través de un mensaje en Twitter contó que lo han atacado, usando su enfermedad.

"Necesitan más que burlarse de mi enfermedad para hacerme sentir mal. Yo mismo he libreteado tremendas líneas sobre eso. Así lo combato bebés".

Y agregó: "Otra gente cree que posteo para producir lástima. No, no, supieran cuántas personas con problemas de salud me escriben hablando de cómo reciben positivamente esas publicaciones. Si quisiera lástima les pediría Plata, sin pena".

Muchos de sus seguidores aplaudieron su sinceridad y le pidieron que continuara así.

Cabe recordar que en la actualidad, Hassam es participante de MasterChef Celebrity, reality de RCN que se presenta los fines de semana.

Encuentre más de PUBLIMETRO en Google Noticias, aquí

También le puede interesar