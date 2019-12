¿Quién es la mujer con la que Alberto Linero lleva cuatro meses de relación? 

View this post on Instagram

Les cuento que ya recibí respuesta del Papa Francisco. Después de un año y medio de haber pedido mi dispensa, me llegó la carta desde el Vaticano. Hoy a las 7:00 pm [hora Colombia], en YouTube, compartiré con ustedes, los que me han acompañado en este proceso, mis sentimientos con relación a esta comunicación y mis planes a futuro. El link del canal lo pueden encontrar en la bio. #MiVidaDeOtraManera