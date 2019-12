"Siempre hemos querido enaltecer el trabajo de la Policía, porque muchos de ellos son héroes": Christian Meier

Para quienes no han visto la primera temporada de esta producción, ¿cómo se las podría resumir?

Voy a tratar de resumir todo lo que se pueda. El general Naranjo es una serie producida por FOX que relata la vida del general en retiro colombiano, Óscar Naranjo, quien empezó como policía a finales de los años 70 y llegó a ser uno de los hombres más importantes del gobierno. Además, ha sido el cerebro detrás de las grandes capturas y batallas que se le han dado a la delincuencia y al narcotráfico en los últimos 36 años en Colombia.

La serie se basa en un libro escrito por Julio Sánchez Cristo, El general de las mil batallas, que básicamente narra episodios de la vida del general. Y bueno, soy yo quien le da vida a Óscar Naranjo, y trabajo junto a otros grandes actores como Juliana Galvis, Federico Rivera, Walter Luengas, Julián Román, Carlos Manuel Vesga, Viña Machado y Brian Moreno. Y hay muchos más, así que perdón si los olvido.

¿En qué punto de la vida del general se comienza a desarrollar esta segunda temporada? ¿Quién era en la primera temporada y quién es en la segunda?

En el primer episodio de la primera temporada este hombre comienza siendo subteniente de la policía y se le encarga perseguir a ladrones de carros. Y a raíz de ese trabajo, descubre que esos autos robados son llevados a Medellín donde Pablo Escobar hacía sus primeras distribuciones en carros. Y es así como llega al famoso Cartel de Medellín. Esta primera temporada termina en la toma del Palacio de Justicia.

La segunda temporada comienza en la retoma del Palacio, en el momento en el cual entran la Policía y el Ejército. En este punto el general ya no es subteniente, ya ha llegado al nivel de capitán y agente de contrainteligencia, y su primera hija está naciendo en plena toma. Entonces, además del trabajo, vemos que ya es un hombre de familia, con más responsabilidades y mayor temor, pues tiene mucho más por arriesgar.

"Este hombre ha sido reconocido por sus colegas y organismos internacionales como el mejor policía del mundo. Entonces nosotros estamos trabajando en la serie sobre el mejor policía del mundo. Así de simple".

¿Antes de esta producción tenía referencias del general?

Tengo que confesar que cuando recibí el llamado de FOX no tenía idea alguna de quién era y la clase de trabajo que había hecho, no porque él fuera desconocido, sino porque yo era muy ajeno a esa historia. En ese momento me dicen que querían contar su vida, pero que no buscaban imitarlo, ni a un actor que se pareciera a él o que hablara como él, porque la gran protagonista era la violencia colombiana, contada a través de la vida de este general. Así que eso me alivió mucho la carga, aunque jamás me hizo bajar la guardia. Y es que personificar a un héroe de la historia, que además está vivo, es una gran responsabilidad. Pero más allá de todo eso está el orgullo de que a uno, como actor, lo escojan para interpretarlo. Y justamente es ese orgullo el que te hace trabajar al doble, tratando de lograr que los televidentes se enamoren de ese héroe y que la gente realmente termine admirándolo.

Y de eso se trata esta serie, porque se han hecho muchas producciones sobre narcotraficantes y en varias se les ha endiosado y se le has presentado como unos Robin Hood, pero en esta quisimos enaltecer el trabajo de la fuerza policial, y que se cuente la historia de tantas personas que arriesgaron sus vidas por dejarles a las siguientes generaciones un país mejor.

Luego de haberlo interpretado durante dos temporadas, para usted, ¿cuáles fueron esas habilidades que hicieron que Óscar Naranjo llegara tan lejos en tantos aspectos de su vida?

Naranjo tiene un infinito amor por su patria y tiene una gran pasión por su institución. Él es hijo de otro general, de alguna manera estaba bajo la sombra de su padre, y parte de su pasión se formó a través de la rebeldía, queriendo que no lo relacionaran con su papá para poder ascender y buscando forjar una carrera por sus propios méritos. Y luchó mucho contra la protección de su padre y se jugó mucho el pellejo porque creía en lo que hacía. Y bueno, luego se da cuenta que una de sus mayores virtudes era el hecho de poder relacionarse con la gente y que tenía una visión intelectual para armar un sistema de inteligencia que finalmente puso en jaque a todos los delincuentes de su época.

