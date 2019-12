RCN cortó programa y los televidentes en lugar de emberracarse, se emocionaron

View this post on Instagram

A la 👅 más larga del mundo del entretenimiento, llegó @paolajarapj a quién agradecemos mucho por probar las delicias de #ElCorrientazo y dejarnos bien ‘picaditos’ con cada bocado de respuesta 😋😄 sino… mira la cara de @jairodmartinez con las ‘manos en la masa’ o más bien… en el buñuelo 🤣🤣 . . 👉🏼Desliza para ver la secuencia 👉🏼 . ¿Qué parte del programa te pareció la más divertida? . . #PaolaJara #NuestraTele #Sábado #Velitas #LaMovidaNavideña