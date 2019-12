Vuelve 'Callejeros', un festival con mucha comida y música

View this post on Instagram

Porque ellos se merecen EL MEJOR EVENTO: ya viene CALLEJEROS de @tuliorecomienda: 19 al 22 de diciembre en el Parque Telemedellín. Ellos son los cocineros y cocineras de mi inspiración: los he visto llorar y resbalar y caerse, y suspirar, y perderlo todo y levantarse una y otra vez. Los he visto cocinar como si no hubiera un mañana: porque sus hijos tienen que estudiar y porque tienen que comer. Sí, he sido testigo silencioso de la fuerza (y la fiereza), del AMOR de cada uno de estos guerreros y guerreras… Lo han dejado todo en la arena para sacar adelante a sus familias y sus sueños, y la ilusión de alejarlos de esas mismas calles que tantas cosas les ha negado. Cierto es, allí no hay vanidad ni hay aplausos y por eso sobre ellos se ha derramado una belleza superior… para estas mujeres y para estos hombres no hay lujos en el trabajo, solo hay sonrisas (que a la postre es el lujo mayor), no hay tacones, ni corbatas, ni elegantes perfumes de diseñador: allí, en sus calles, hay delantales y hay botas, y hay aromas de sus cocinas que ni siquiera podría superar el mejor perfume de Dior. Son mis amigos, son mis amigas (y se me llena el alma de emoción), son las maestras y maestros que la vida me regaló y son, lo digo con profunda admiración, cocineros de mi actual inspiración. Si algo sé de verraquera, de emprendimiento, de no dejarme caer ni vencer, lo he aprendido también de estos guerreros, de su ejemplo, de su fuerza, de su eterna convicción. Prepárate para una nueva revolución.