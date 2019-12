¿Era por Guarín? Sara Uribe cantó despechada en su cumpleaños

View this post on Instagram

La felicidad la hacen las sonrisas de verdad, las sinceras de quienes me acompañan. Gracias a todos por haber hecho de mi día uno de los más lindos de mi vida ♥️ . 🎈Decoración: @partylandfiestas 🍸Cocteles: @nitrumcocteleria 🥙Catering: @jotaencasa . 📸Video: @twobranding