La pena por la que está pasando el presentador Juan Diago Alvira

Aquí fue sorprendido en flagrancia o con la trompa en la masa. Con la tapa de la caneca como si fuera un collar isabelino. Asaltó la nevera (no me pregunten cómo), era el jefe de la banda, el rey del concierto canino para delinquir y por eso lo bauticé "El gamín”. Pero finalmente también me saqueó y robó mi corazón. El Papa Francisco dijo que los animales cuando mueren van al cielo. Pese a tus picardías y ladridos que parecían más aullidos que me desvelaron más de una vez, mi querido Bruno, se que suena difícil de creer, pero se te extrañará. #vacíoenelcorazón #Diostetengaenelparaíso