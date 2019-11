"'Star Wars' ha sido un refugio para muchas personas. Ha sido un lugar a dónde ir": Anthony Daniels

Con el estreno de Star Wars: The Rise of Skywalker, la saga de películas llegará a su final, pero el cariño del público y la marca en el corazón y la mente de sus actores, no. Ese es el caso de Anthony Daniels, quien durante décadas le dio vida al encantador, pero a veces insoportable, C-3PO. Recuerdos, bastantes recuerdos son los que tiene este hombre sobre cada una de las películas.

Ha estado en cada una de las películas de Star Wars, así que, háblenos un poco sobre esa gran experiencia…

Ayer fue mi último día en un set de Star Wars, al menos en lo que respecta a C-3PO, porque hice el último disparo en The Rise of Skywalker, y fue extraño para mí, y bastante conmovedor. Puedo definirlo como un momento agridulce. Hacer películas es un trabajo duro y divertido, y la gran alegría para mí es que a lo largo de todos los episodios de Star Wars siempre he sido C-3PO. Llegar a este final ha sido impresionante, porque, en pocas palabras, he sobrevivido durante mucho tiempo. Estuve en Star Wars desde el primer día en Túnez en 1976, y eso me queda para siempre, recordándome cada día que este fue un gran viaje.

Cuando leyó el guion de The Rise of Skywalker, ¿cuáles fueron sus pensamientos sobre el papel de C-3PO en esta ocasión?

Cuando lo leí, no lo podía creer. De repente, C-3PO volvió a ser C-3PO. Él tenía un propósito. Era parte del equipo nuevamente. Desde la primera película C-3PO no había vivido una vida tan plena. Me emocionó que J.J. [Abrams] y Chris [Terrio] lo escribieran de esta manera, y he pasado el mejor momento.

Hablemos sobre el hecho de que en esta cinta estará en medio de la acción otra vez…

C-3PO nunca ha sido protagonista. Él no es el gran héroe, por supuesto. Y es más temeroso que alguien que realmente promueve la acción, pero aquí está de nuevo, con un grupo de personas, Poe, Finn, Rey y Chewie, que se embarcan en una aventura que requiere valentía y salir a luchar, así que, sí o sí, tendrá que hacerlo.

¿Qué nos puede decir de la lucha que veremos entre C-3PO y Poe?

C-3PO siempre tuvo antagonismo entre él y otro personaje. Solía ​​ser Han Solo. Han siempre fue muy grosero con C-3PO, muy desdeñoso. Pero fue un muy buen drama, y ​​fue encantador trabajar con Harrison Ford así. Ahora en esta cinta tenemos a Poe, interpretado por Oscar Isaac. Poe simplemente se irrita con C-3PO todo el tiempo y C-3PO es un poco ajeno porque Poe es un tipo muy agradable, ¿no? Él es sutil acerca de estar irritado por C-3PO y Oscar lo interpreta maravillosamente sutil y real, como, "¿Tiene que venir?". En los ensayos Oscar y yo solo nos reiríamos de estos encuentros entre los dos personajes.

"Suena raro, pero todos crecieron con Star Wars. Muchas personas se han acercado a mí y me han dicho: 'Te recuerdo de cuando tenía tres, cuatro, cinco o seis años"", Anthony Daniels, C-3PO.

Cuéntenos sobre la escena de persecución con deslizadores en el desierto de Jordania…

Soy tan inocente. Cuando leí sobre los deslizadores, inmediatamente volví a los deslizadores en Return of the Jedi. Pero los deslizadores en este caso eran totalmente diferentes y bastante mágicos. Eran como barcos. No eran para nada lo que esperaba, una especie de extraña mezcla de barcos árabes y cosas modernas, con un gran motor en la parte delantera. Recuerdo que Oscar parecía un verdadero capitán mientras manipulaba los controles.

Me encantó estar en los deslizadores con John y Oscar. Regularmente, John tenía que ponerme parte del disfraz porque se me caía y me daba agua con pitillo. Y de repente, se daban cuenta que me iba a caer sobre una roca y me atrapaban, porque C-3PO no puede ver cosas que están en el suelo, como trozos de tierra, o lo que sea. Creo que me convertí en el tío mayor. Me mantuvieron con vida.

¿Recuerda su última semana en la primera película?

La primera película, en el 1976, fue una experiencia extraña para todos y todos estaban fuera de lugar, por así decirlo. Los estadounidenses estaban en Inglaterra y los ingleses trabajaban con los estadounidenses. No fue el rodaje más cómodo y pocas personas creían que sería un éxito. Así que creo que los últimos día tuvieron una sensación de: "Ufff, hemos terminado. Gracias”.

Eso fue hace mucho tiempo y ahora, al despedirme del grupo, de repente me di cuenta de que este es el final. Había estado, pensé, al final de todo después del Return of the Jedi, y pensé que había estado al final de todo después de Revenge of the Sith. Y ahora, este es realmente el final para C-3PO en las películas. No volveré a trabajar con un equipo tan maravilloso. Suena raro, pero todos crecieron con Star Wars. Muchas personas se han acercado a mí y me han dicho: "Te recuerdo de cuando tenía tres, cuatro, cinco o seis años".

¿Qué piensa cuando todavía ve niños corriendo con trajes de C-3PO y cosas así?

En el mundo de Star Wars hay algo para todos. Veo a niños vestidos con maravillosos disfraces de C-3PO, ya sean comprados en la tienda o hechos de cartón, papel, pegamento y cinta adhesiva. Los amo. Veo adultos, como los club de constructores ‘R2-D2’ o el ‘501’, personas que hacen trajes al estilo de C-3PO, que son simplemente geniales.

Pero una de las cosas que más me gusta, es cuando el personaje afecta la vida de alguien para bien. Recientemente leí un trino de un adulto que decía que C-3PO era su persona favorita cuando era acosado en la escuela. Ese C-3PO parecía entenderlo y él parecía entender a C-3PO, y yo comprendí que Star Wars ha sido un refugio para muchas personas. Ha sido un lugar a dónde ir.

