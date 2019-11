¿Usted cree que se llevará el premio mayor? ¿Es verdad que ya se conoce el nombre del ganador de Yo me llamo 2019?

Yo me llamo se encuentra en su recta final, y cada vez son menos los participantes que quedan.

Este jueves cuatro participantes se subieron al escenario para demostrar de qué están hechos: Roberto Carlos, Ricardo Montaner, Thalía y Javier Solís.

Ricardo Montaner y Roberto Carlos fueron los primeros en subirse al escenario.

#YoMeLlamo | ¡Por fin! Roberto Carlos interpreta Mi Cacharrito, uno de sus más grandes éxitos. ¡Sabíamos que querían escucharla! 🚘 📺: https://t.co/OlGx6lZXt0 pic.twitter.com/89RcXIOiHl — Yo Me Llamo (@YomeLlamo) November 29, 2019

Y sin duda, sus presentaciones encantaron a los televidentes, quienes, hasta se pelearon en redes, afirmando que uno u otro va a ganar.

Lo cierto es que para los televidentes de Caracol el nombre del ganador de Yo me llamo tiene la R al comienzo.

Estos han sido algunos de los comentarios de los televidentes:

¿Es verdad que ya se conoce el nombre del ganador de Yo me llamo 2019?

Me encanta Montaner 😍 #YoMeLlamo — Zoad Jalal Camargo (@TurkaJalal) November 29, 2019

#YomeLlamo espectacular Roberto Carlos — Andrea P Suàrez🍉 (@andrepsrz) November 29, 2019

Sobre la nueva temporada del programa, Amparo Grisales le contó lo siguiente a Publimetro:

"Estoy en un programa que crece con cada temporada, así que ya se imaginarán lo mucho que he aprendido del reality. Pero principalmente he aprendido a conocer otros géneros y me he compenetrado mucho con lo que escuchan los jóvenes de ahora. Además, con cada grabación me acuerdo de otras épocas, por ejemplo, de lo que sonaba en casa de mis padres cuando yo era una niña".

Encuentre más de PUBLIMETRO en Google Noticias, aquí

También le puede interesar