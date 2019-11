¡27 años del debut de los Guns N’ Roses en la jungla colombiana!

El próximo año los Guns N’ Roses volverán a Colombia para cerrar los tres días del Festival Estéreo Picnic que se realizará el 3, 4 y 5 de abril. Será la primera vez que la banda esté en un festival colombiano, pero por supuesto, no se trata de su primera vez en Colombia, pues su historia con el país comenzó hace, exactamente, 27 años. Y es que un día como hoy, pero en 1992, los Guns debutaron en Colombia con esa alineación histórica que muchos han aclamado por años: Axl Rose, Slash y Duff McKagan. Una presentación enmarcada por varios disturbios, en una época en la que la guerra con el narcotráfico aterrorizaba a los colombianos. ¿Usted fue los que estuvo aquel 29 de noviembre en el estadio El Campín?

Los Guns N’ Roses tenían planeadas dos fechas para presentarse en Bogotá, sin embargo, varios problemas hicieron que ese doble debut se convirtiera en una sola presentación. Y es que, su primer concierto en Colombia coincidió con un golpe de estado en Venezuela. Y por si no lo recuerda, días antes ellos se habían presentado en aquel país, y su avión, con todos los equipos, no pudo salir debido al famoso golpe. Pero eso no fue todo, pues el techo de la tarima para su concierto en Colombia, sufrió varios daños producto de la lluvia que cayó días antes.

Muchas fueron las personas que le madrugaron a su cita con la banda, teniendo en mano su preciada boleta, esa que en aquel año les costó 30 mil, un precio único pues la gramilla no fue dividida en diferentes localidades. En la fila se podía ver a todo tipo de personajes: los estudiantes que estaban volados de sus casas, los que estaban acompañados de tíos, los universitarios, y por supuesto, quienes no dudaron en asistir imitando a su ídolo Axl Rose, con una pinta que lo describía a la perfección en aquella época: botas, medias blancas, falda escocesa y camisa roja a cuadros.

De ese concierto muchas personas recuerdan, el que es, el momento más memorable de todos los conciertos de los Guns, hasta ahora en Colombia. ¿Recuerdan la lluvia de los días anteriores? Pues bueno, justo cuando la banda comenzó a tocar November Rain, literalmente, empezó a diluviar.

Nada es perfecto…

Sin duda, la sombra de esta primera presentación en Bogotá fueron los disturbios que se presentaron durante y después del concierto. Y es que, muchas personas que no ingresaron y que escucharon el concierto afuera, terminaron enfrentándose con las autoridades. Como conclusión, estos disturbios dejaron varios vidrios rotos de los negocios y las casas cercanas, además de doce heridos, de acuerdo a un informe entregado por la Policía al día siguiente. Hoy en día muchas personas que asistieron a este concierto afirman que la furia se desató por culpa del sobrecupo que dejó a varios sin poder entrar y ver el espectáculo.

Guns N’ Roses en el Estéreo Picnic

Aunque aún Páramo, organizador del evento, no ha entregado horarios, está más que confirmado que la agrupación cerrará el domingo 5 de abril. La banda vuelve para tocar con su alineación legendaria esos clásicos de hoy y siempre como Sweet Child O’ Mine, Welcome to the Jungle y por supuesto, November Rain.

