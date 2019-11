"Ignorante, nutra su neuronas": las palabras de Amparo Grisales a ‘Epa Colombia’ llenas de rabia

View this post on Instagram

¿VANDALISMO? 💔🇨🇴 Epa Colombia salió a las calles de Bogotá a practicar vandalismo como forma de protesta y dañó el Transmilenio, usando como excusa que el Estado debe invertir dineros para arreglarlo. #epacolombia #transmilenio #colombia #21n #paro #marchas #news