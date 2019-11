¿Se filtró la información o es pura intuición? En redes dicen que ya saben quiénes serán los finalistas de Yo me llamo.

La semana comenzó con nuevos duelos en el reality de Caracol.

Y este lunes, Ricardo Montaner y Roberto Carlos tuvieron que enfrentarse.

Al final, fue Ricardo Montaner quien siguió a la siguiente ronda, buscando llevarse 30 millones de pesos.

#YoMeLlamo | ¡Ricardo Montaner le gana el Duelo a Roberto Carlos! La estrella se convierte en el primer finalista en la lucha por los 30 millones de pesos. 💸 ¿Están de acuerdo? 📺: https://t.co/OlGx6lZXt0 pic.twitter.com/fxOATTC5p7 — Yo Me Llamo (@YomeLlamo) November 26, 2019

Sin embargo, más allá de hablar de los duelos, los televidentes comenzaron a especular que ellos dos se convertirán en los finalistas de la versión 2019 del reality.

Hasta el momento no se sabe cuándo será la gran final, pero se espera que sea a mediados de diciembre.

Por ahora, son doce los imitadores que aún siguen en la competencia.

Quiénes serán los finalistas de Yo me llamo

#YoMeLlamo | ¡Ricardo Montaner le gana el Duelo a Roberto Carlos! La estrella se convierte en el primer finalista en la lucha por los 30 millones de pesos. 💸 ¿Están de acuerdo? 📺: https://t.co/OlGx6lZXt0 pic.twitter.com/fxOATTC5p7 — Yo Me Llamo (@YomeLlamo) November 26, 2019

Sobre la nueva temporada de Yo me llamo, Amparo Grisales le contó lo siguiente a Publimetro:

"Estoy en un programa que crece con cada temporada, así que ya se imaginarán lo mucho que he aprendido del reality. Pero principalmente he aprendido a conocer otros géneros y me he compenetrado mucho con lo que escuchan los jóvenes de ahora. Además, con cada grabación me acuerdo de otras épocas, por ejemplo, de lo que sonaba en casa de mis padres cuando yo era una niña".

Encuentre más de PUBLIMETRO en Google Noticias, aquí

También le puede interesar