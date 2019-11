Es una famosa influenciadora y youtuber. Ella es Daniela, la hermosa esposa de Nicolás de Zubiría de MasterChef Celebrity.

MasterChef se ha convertido en uno de realities de cocina más vistos en el mundo.

Desde hace años hemos visto la versión en RCN, y hace poco se estrenó una nueva temporada con celebridades.

Además de los famosos que cocinan y de la presentación de Claudia Bahamón, también llama la atención de los televidentes los jurados y chefs del programa: Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Christopher Carpentier.

Muchas se derriten al ver a Nicolás cada fin de semana, y no siendo suficiente con eso, también lo buscan en sus redes.

Es allí donde se han dado cuenta que tiene una hermosa esposa e hija.

Su esposa se llama Daniela Vidal, quien es influenciadora y youtuber.

Ambos se conocieron en una fiesta de Halloween, en octubre de 2012.

Daniela era una de las organizadoras de aquella fiesta y estuvo muy pendiente de sus invitados, entre ellos, Nicolás, quien iba disfrazado de astronauta.

Ellos son padres de Sienna, aunque pensaron en su momento que no podían ser papás.

Esto porque Daniela padeció peritonitis y Nicolás sufrió de paperas cuando ya vivía con su esposa.

"Después de lo que padecí, creí que no podría quedar embarazada. Se me estalló el apéndice; fueron días angustiantes para mi familia, porque en un año me hicieron varias cirugías. Por eso, creí que no podría ser mamá, por las operaciones y el largo tiempo que estuve en el hospital", contó Daniela hace unos años a la revista TVyNovelas.

