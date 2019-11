"Estoy escondida porque tengo miedo": 'Epa Colombia', tras conocerse que iría a la cárcel por destruir TransMilenio

View this post on Instagram

#Repost @melissamartineza with @get_repost ・・・ Dejaré este video aquí y leeré sus comentarios. Qué tiene esta gente en la cabeza? La Fiscalía judicializará a la “influencer” 'Epa Colombia' por video en donde se le ve rayando casas y dañando una estación de @TransMilenio con un martillo. Habría incurrido en varios delitos como daño en bien ajeno .. . . Ella no paga impuestos? De dónde cree que van a sacar la plata para arreglar todo?