El chisme que le inventaron a Diva Jessurum y que desató su furia.

Hoy con el ❤️ le pido respeto a mis “colegas”. Les aclaro que he visto a juanda caribe 1 vez en mi vida y no entiendo d donde dicen q hacemos buena pareja y hablan d boda. Apropósito, se q ustedes fueron testigos d mi relación sentimental y la posterior crisis. La presión social, los medios y lo q muchos portales especulan por no tener contenido esta fuera de control. todos los días inventan sobre mi. Que acabe esto ya. Cómo todas las parejas tuvimos una discusión y al otro día estando distanciados “no terminados”, convocaron a Rafael para participar en un reality de parejas. Fue elegido entre 400. Se reunió con los prod, pero no llegaron a un acuerdo final. Obviamente me decepcionó no ser tenida en cuenta y saber que él, llevado por la rabia de la discusión, afectó la relación por el trabajo que le ofrecían en tv y fuera a negociar. Aunque al final no Llegaron a un acuerdo. Fue una crisis de pareja como las que ustedes han tenido. Los colegas empezaron a especular y a dar por ciertas palabras que nunca se dijeron creando un abismo enorme y mucho dolor. Yo jamás dije que Rafael fuera un vividor, mantenido y menos que estuviera conmigo por sacarme dinero o hacerse famoso. Nunca! Yo trabajé un año en La red y jamás le hice daño nadie y menos tuve que rectificar. Saben que hay en mi corazón? Que siente mi familia? Han inventado que: llevada por la tusa desempolvé mi traje de novia con velo y todo. Les aclaro, eso fue una sesión de fotos y no conocía a Rafael. Subí la imagen hablando de mi sobrina porque ese día le sucedió algo muy triste y yo quería apoyarla. El supuesto velo es una piedra q hay atrás. Otro día se burlaron d q me “despidieron”de la empresa y era que me estaban pintando la oficina. Dicen q tengo abdominoplastia, q soy amante d Poncho zuleta, d su hijo Kbto, d alzate y ahora d juanda. q me puse barbilla, q no tengo ombligo, que uso Photoshop para verme flaca y etc. Busquen noticias reales, salgan a la calle a hacer reporteria y dejen a un lado el Facilísimo de revisar las redes de los famosos y especular. Para eso estudiaron? Dignifiquen nuestra profesión. Respétense y respeten a los demás. 5,4,3,2,1… a copiar y pegar 👏🏻👏🏻