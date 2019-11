La dura confesión de Claudia Bahamón luego de la muerte de su padre

View this post on Instagram

Poco a poco y con mucho trabajo y amor fuiste materializando uno a uno tus sueños. Justo hace un año visitamos Catalina Island y nos lanzamos de canopy. (Foto 1) Como ingeniero civil lo único que mirabas era cada detalle y le pedías a Simón que por favor tomara fotos de los cascos, cada arnés, poleas, frenos, estructura, etc., hasta de los tornillos que se usaban!!! Nos dijiste “voy a hacer esto en la finca” (el bosque). Hace un par de semanas te lanzaste y dejaste probados cada uno de los tramos con tu grito de alegría de siempre (yuuujuuuuu) y soñabas con el momento que viniéramos a lanzarnos todos. Acá estoy papito. En tu bosque, en tu canopy, en tu sueño que dejaste materializado para que gozáramos de nuestro paraíso terrenal que hoy bendices desde tu paraíso celestial, desde donde con certeza y con esta sonrisa nos disfrutas. Te amo gordo. Gracias Gordo. @mateobahamon @gbahamon @camilobahamonj ❤️