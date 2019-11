¿Usted cree que llegará a la final y se llevará el premio gordo? Por video dicen que ya se conoce al ganador de Yo me llamo 2019.

Con cada semana que pasa, menos son los participantes que quedan en el reality de Caracol.

Y como en todas las temporadas, ya varios imitadores se perfilan como los posibles finalistas.

Uno de ellos es Roberto Carlos, quien ha tenido buenos comentarios tanto de los jurados como de los televidentes.

Hace algunos días en Twitter comenzó a divulgarse un video asegurando que él iba a ser el ganador del reality.

Y aunque en realidad el video no revela absolutamente nada, lo cierto es que lo que más llamó la atención es que se viralizó muy rápido, y además tuvo buenos comentarios.

"Para mí la final está entre Roberto Carlos y Ricardo Montaner", "Se lo merece, él es muy humilde y está haciendo un esfuerzo grande para estar ahí", y "Hermoso. Es el doble perfecto de Roberto Carlos. Debe ganar Yo me llamo 2019″, han sido solo unos de los muchos comentarios que ha tenido el video.

Al parecer, el reality de Caracol finalizará a mediados de diciembre, aunque aún no hay una fecha exacta.

Sobre su participación en el programa, Amparo Grisales le contó lo siguiente a Publimetro hace unas semanas:

"Estoy en un programa que crece con cada temporada, así que ya se imaginarán lo mucho que he aprendido del reality. Pero principalmente he aprendido a conocer otros géneros y me he compenetrado mucho con lo que escuchan los jóvenes de ahora. Además, con cada grabación me acuerdo de otras épocas, por ejemplo, de lo que sonaba en casa de mis padres cuando yo era una niña".

