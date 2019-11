(Video) Famosa actriz colombiana grabó escalofriante momento paranormal en parque

View this post on Instagram

Miren esto tan hermoso que me sucedió esta mañana en el parque y no sé si ustedes crean en los espíritus del más allá, pero amo cuando veo estos ángeles o por lo menos alcanzo a sentirlos con su presencia, MIREN COMO SE MUEVE SOLO UN COLUMPIO Y EL OTRO SE QUEDA QUIETO. Nadie estaba ni montado ni moviéndolo y si hubiera sido el viento pues se habrían movido ambos! (Me dí cuenta de esto mientras editaba este video de algunas rutinas para el embarazo) esto si me puso la piel de pollo . Alguna vez has sentido presencias extrañas ???