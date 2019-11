Y de seguro usted no lo había notado. El grave accidente que dejó sin dientes a imitador de Yo me llamo.

La semana en el reality de Caracol comienza con las presentaciones de imitadores como Natalia Jiménez y Pedro Infante.

Justamente fue este último quien empezó las presentaciones.

Sin embargo, antes de esto pasó de nuevo por una clase en la escuela del reality.

Esta lección estuvo relacionada a sus expresiones faciales, especialmente con su sonrisa.

Moisés Ángulo le replicó varias veces sobre su sonrisa, y fue entonces cuando Pedro afirmó que le costaba sonreír pues hace un tiempo sufrió un grave accidente que lo dejó sin dientes.

No obstante, ya con sus dientes recuperados, el mismo Moisés le dijo que tenía todos los motivos para sonreír.

¡Qué emoción hay en el escenario de #YoMeLlamo! 😱 La Diva de Colombia, Amparo Grisales, apoya a Pedro y pondera su buena presentación. 📺: https://t.co/OlGx6lZXt0 pic.twitter.com/gvXBeLp8XG — Yo Me Llamo (@YomeLlamo) November 19, 2019

Sobre el reality colombiano, Amparo Grisales le contó lo siguiente a Publimetro:

"Estoy en un programa que crece con cada temporada, así que ya se imaginarán lo mucho que he aprendido del reality. Pero principalmente he aprendido a conocer otros géneros y me he compenetrado mucho con lo que escuchan los jóvenes de ahora. Además, con cada grabación me acuerdo de otras épocas, por ejemplo, de lo que sonaba en casa de mis padres cuando yo era una niña".

