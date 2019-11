Argumentaron también presuntos actos de discriminación para tomar la decisión. Tras la derrota en el Reinado Nacional este departamento no volverá a enviar candidata.

El pasado fin de semana se llevó a cabo la ceremonia de coronación de la Señorita Colombia. Candidatas de diferentes regiones del país, se disputaron la corona en Cartagena.

La noche dejó a María Fernanda Aristizábal Urrea, quien representaba al departamento de Quindío, como ganadora del concurso en su versión 2019-2020.

Pero como en todo concurso de belleza, no todo fue felicidad. Ahora se supo de uno de los departamentos que no quedó como ganador, no volverá a enviar candidatas a dicho certamen de belleza.

Así lo hicieron saber por medio de un comunicado, la Corporación de Belleza de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

"Manifestar nuestra pública y unánime decisión de NO enviar nuevas representantes del Departamento Archipiélago al concurso Nacional de Belleza en razón a nuestra extraña y abrupta eliminación", es el mensaje con el que dan el anuncio.

Con el comunicado publicado, dan a entender que la eliminación de la participante se trató de un acto de discriminación al desconocer la diversidad ética del país.

Argumentan que la eliminación de la señorita San Andrés fue, ""un acto de desconocimiento a la diversidad étnica y la multiculturalidad del país y contrario al pueblo raizal y su reconocimiento constitucional".

En el comunicado también envían un reconocimiento a las demás participantes.

